Стародубцева і Завацька програли на старті турніру ITF у Сіднеї

Українські тенісистки Юлія Стародубцева (115) і Катаріна Завацька (350) невдало стартували на турнірі серії ITF W75 в австралійському Сіднеї.

Друга сіяна Стародубцева поступилася місцевій тенісистці Лізетт Кабрері (250) з рахунком 2:6, 5:7.

Завацька не впоралася з Ян Яї (681) з Китайського Тайбею – 4:6, 5:7.

ITF W75, Sydney

Сідней, Австралія, хард

Призовий фонд: $60,000

Перше коло, 18 листопада Лізетт Кабрера (Австралія) – Юлія Стародубцева (Україна) 6:2, 7:5

Ян Яї (Китайський Тайбей) – Катаріна Завацька (Україна) 6:4, 7:5

Стародубцева і Завацька зіграють у Сіднеї разом у парному розряді. Першими їхніми суперницями стане японський дует Нагі Ханатані/Хімарі Сато.

Нагадаємо, що минулого тижня Катаріна Завацька дійшла до другого кола турніру серії ITF W50 в австралійському Брисбені.