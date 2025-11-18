Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Стародубцева і Завацька програли на старті турніру ITF у Сіднеї

Станіслав Матусевич — 18 листопада 2025, 12:11
Стародубцева і Завацька програли на старті турніру ITF у Сіднеї
Юлія Стародубцева
Andre Ferreira / FFT

Українські тенісистки Юлія Стародубцева (115) і Катаріна Завацька (350) невдало стартували на турнірі серії ITF W75 в австралійському Сіднеї.

Друга сіяна Стародубцева поступилася місцевій тенісистці Лізетт Кабрері (250) з рахунком 2:6, 5:7.

Завацька не впоралася з Ян Яї (681) з Китайського Тайбею – 4:6, 5:7.

ITF W75, Sydney
Сідней, Австралія, хард
Призовий фонд: $60,000
Перше коло, 18 листопада

Лізетт Кабрера (Австралія) – Юлія Стародубцева (Україна) 6:2, 7:5

Ян Яї (Китайський Тайбей) – Катаріна Завацька (Україна) 6:4, 7:5

Стародубцева і Завацька зіграють у Сіднеї разом у парному розряді. Першими їхніми суперницями стане японський дует Нагі Ханатані/Хімарі Сато.

Нагадаємо, що минулого тижня Катаріна Завацька дійшла до другого кола турніру серії ITF W50 в австралійському Брисбені.

ITF Катаріна Завацька Юлія Стародубцева

Юлія Стародубцева

На вершині без змін, Олійникова встановила особистий рекорд в оновленому рейтингу WTA
Стародубцева програла китаянці в першому раунді турніру в Цзюцзяні
Світоліна залишилася 14-ю, Костюк і Ястремська зробили крок вгору в оновленому рейтингу WTA
Стародубцева дізналася першу суперницю на турнірі WTA 250 у Китаї
Світоліна втратила одну сходинку, Костюк і Ястремська піднялися в оновленому рейтингу WTA

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік