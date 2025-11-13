Українська правда
Завацька не впоралася з другою сіяною на турнірі в Австралії

Станіслав Матусевич — 13 листопада 2025, 12:36
Катаріна Завацька
ФТУ

Катаріна Завацька (360) не зуміла вийти у чвертьфінал турніру серії ITF W50, що проходить в австралійському Брисбені. В матчі першого кола українка поступилася другій сіяній місцевій тенісистці Емерсон Джонс (189).

Гра тривала 2 години 11 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 6:3, 3:6.

Завацька за гру 4 рази подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 2 брейки. На рахунку її суперниці 2 ейси, 5 помилок на подачі та 3 брейки.

ITF W50, Brisbane
Брісбен, Австралія, хард
Призовий фонд: $40,000
Друге коло, 13 листопада

Емерсон Джонс (Австралія) – Катаріна Завацька (Україна) 6:3, 3:6, 6:3

Суперниці раніше не зустрічалися. 

Нагадаємо, що напередодні в матчі першого кола турніру в Брисбені Завацька впевнено перемогла іншу австралійку, Лакісу Хан (789).

