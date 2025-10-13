Швьонтек піднялася на друге місце в історії WTA за призовими, Світоліна 13-та

Друга ракетка світу, польська тенісистка Іга Швьонтек вийшла на другу позицію в історії WTA-туру за заробленими призовими.

Про це повідомляє офіційний сайт жіночої тенісної асоціації.

Минулого тижня Швьонтек стала чвертьфіналісткою турніру серії WTA 1000 в китайському Ухані, за що отримала $83,250 призових. Загалом же на рахунку польки стало $42,945,490, і вона випередила легендарну американку Вінус Вільямс ($42,867,364).

Лідирує ж у цьому списку сестра Вінус, Серена Вільямс – $94,816,730.

Українка Еліна Світоліна з $26,657,071 перебуває на 13 позиції.

Топ-10 тенісисток за сумою призових

Серена Вільямс (США) – $94,816,730 ; Іга Швьонтек (Польща) – $42,945,490 ; Вінус Вільямс (США) – $42,867,364 ; Аріна Сабалєнка (-) – $42,480,621 ; Симона Халеп (Румунія) – $40,236,618 ; Вікторія Азаренка (-) – $38,890,473 ; Марія Шарапова (-) – $38,777,962 ; Петра Квітова (Чехія) – $37,653,615 ; Каролін Возняцкі (Данія) – $36,479,231 ; Анжелік Кербер (Німеччина) – $32,545,460 ;

...

13. Еліна Світоліна (Україна) – $26,657,071.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна залишилася на 13 місці в оновленому рейтинг-листі WTA.