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Шелтон зробив ривок угору, Сачко втратив дві позиції в оновленому рейтингу ATP

Станіслав Матусевич — 14 серпня 2026, 13:31
Шелтон зробив ривок угору, Сачко втратив дві позиції в оновленому рейтингу ATP
Бен Шелтон
Getty images

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 14 серпня.

В топ-10 з десятої на шосту позицію піднявся американець Бен Шелтон, який захистив минулорічний титул на Мастерсі в Монреалі. Зазначимо, що півфіналіст цього турніру 19-річний іспанець Рафаель Ходар дебютував на 11 місці чоловічого табелю про ранги.

Лідирувати з великою перевагою продовжує італієць Яннік Сіннер.

Найкращий з українців Віталій Сачко втратив дві позиції і розташовується на 191 сходинці.

Герогій Кравченко (395) і Вадим Урсу (408) опустилися на сім рядків кожен.

У Еріка Ваншельбойма (419) та Владислава Орлова (432) зміни мінімальні.

Рейтинг ATP

  1. (1). Яннік Сіннер (Італія) – 13 450 очок;
  2. (2). Карлос Алькарас (Іспанія) – 8 160;
  3. (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 8 090;
  4. (4). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4 740;
  5. (5). Новак Джокович (Сербія) – 3 760;
  6. (10). Бен Шелтон (США) – 3 670;
  7. (6). Даніїл Медведєв (-) – 3 580;
  8. (7). Алекс де Мінор (США) – 3 560;
  9. (8). Тейлор Фрітц (США) – 3 375;
  10. (9). Флавіо Коболлі (Італія) – 3 330;

...

191 (189). Віталій Сачко (Україна) – 298;
395 (388). Георгій Кравченко (Україна) – 128;
408 (401). Вадим Урсу (Україна) – 121;
419 (420). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 117;
432 (431). Владислав Орлов (Україна) – 112.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна залишилася 9-ю, а Марта Костюк – 11-ю.

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Бен Шелтон

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