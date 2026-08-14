Шелтон зробив ривок угору, Сачко втратив дві позиції в оновленому рейтингу ATP
Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 14 серпня.
В топ-10 з десятої на шосту позицію піднявся американець Бен Шелтон, який захистив минулорічний титул на Мастерсі в Монреалі. Зазначимо, що півфіналіст цього турніру 19-річний іспанець Рафаель Ходар дебютував на 11 місці чоловічого табелю про ранги.
Лідирувати з великою перевагою продовжує італієць Яннік Сіннер.
Найкращий з українців Віталій Сачко втратив дві позиції і розташовується на 191 сходинці.
Герогій Кравченко (395) і Вадим Урсу (408) опустилися на сім рядків кожен.
У Еріка Ваншельбойма (419) та Владислава Орлова (432) зміни мінімальні.
Рейтинг ATP
- (1). Яннік Сіннер (Італія) – 13 450 очок;
- (2). Карлос Алькарас (Іспанія) – 8 160;
- (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 8 090;
- (4). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4 740;
- (5). Новак Джокович (Сербія) – 3 760;
- (10). Бен Шелтон (США) – 3 670;
- (6). Даніїл Медведєв (-) – 3 580;
- (7). Алекс де Мінор (США) – 3 560;
- (8). Тейлор Фрітц (США) – 3 375;
- (9). Флавіо Коболлі (Італія) – 3 330;
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191 (189). Віталій Сачко (Україна) – 298;
395 (388). Георгій Кравченко (Україна) – 128;
408 (401). Вадим Урсу (Україна) – 121;
419 (420). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 117;
432 (431). Владислав Орлов (Україна) – 112.
Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна залишилася 9-ю, а Марта Костюк – 11-ю.