Соболєва пробилася до чвертьфіналу турніру ITF у Німеччині

Анастасія Соболєва (249) не без проблем вийшла у чвертьфінал турніру серії ITF W50 у німецькому Штутгарт-Файгінгені. У матчі другого кола українка у вольовому стилі обіграла туркеню Іпек Оз (370).

Поєдинок тривав 2 години 39 хвилин і завершився з рахунком 2:6, 6:3, 6:2.

За матч Соболєва 2 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця виконала 4 ейси, зробила 1 помилку на подачі та 4 брейки.

ITF W50, Stuttgart-Vaihingen

Штутгарт-Файгінген, Німеччина, грунт

Призовий фонд: $40,000

Друге коло, 2 липня

Анастасія Соболєва (Україна) – Іпек Оз (Туреччина) 2:6, 6:3, 6:2

Суперниці зустрічалися вчетверте, українка тричі перемогла. У наступному колі змагань Соболєва зіграє проти сильнішої в матчі між Петрою Седлачковою (840, Чехія) та Мартіною Капурро Табордою (250, Іспанія).

Нагадаємо, що на старті турніру в Німеччині Соболєва впевнено обіграла п'яту сіяну іспанку Анхелу Фіта Болуду (212).