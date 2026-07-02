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Соболєва пробилася до чвертьфіналу турніру ITF у Німеччині

Станіслав Матусевич — 2 липня 2026, 16:18
Соболєва пробилася до чвертьфіналу турніру ITF у Німеччині
Анастасія Соболєва
Denys Didkivskyi

Анастасія Соболєва (249) не без проблем вийшла у чвертьфінал турніру серії ITF W50 у німецькому Штутгарт-Файгінгені. У матчі другого кола українка у вольовому стилі обіграла туркеню Іпек Оз (370).

Поєдинок тривав 2 години 39 хвилин і завершився з рахунком 2:6, 6:3, 6:2.

За матч Соболєва 2 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця виконала 4 ейси, зробила 1 помилку на подачі та 4 брейки.

ITF W50, Stuttgart-Vaihingen
Штутгарт-Файгінген, Німеччина, грунт
Призовий фонд: $40,000
Друге коло, 2 липня

Анастасія Соболєва (Україна) – Іпек Оз (Туреччина) 2:6, 6:3, 6:2

Суперниці зустрічалися вчетверте, українка тричі перемогла. У наступному колі змагань Соболєва зіграє проти сильнішої в матчі між Петрою Седлачковою (840, Чехія) та Мартіною Капурро Табордою (250, Іспанія).

Нагадаємо, що на старті турніру в Німеччині Соболєва впевнено обіграла п'яту сіяну іспанку Анхелу Фіта Болуду (212).

ITF Анастасія Соболєва

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