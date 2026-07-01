Соболєва впевнено обіграла п'яту сіяну на старті турніру ITF у Німеччині
Анастасія Соболєва
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Анастасія Соболєва (249) легко вийшла у чвертьфінал турніру серії ITF W50 у німецькому Штутгарт-Файгінгені. У матчі другого кола українка обіграла п'яту сіяну іспанку Анхелу Фіта Болуду (212).
Поєдинок тривав 1 годину 20 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:3.
За матч Соболєва не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 4 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів і не помилялася на подачі та зробила 1 брейк.
ITF W50, Stuttgart-Vaihingen
Штутгарт-Файгінген, Німеччина, грунт
Призовий фонд: $40,000
Перше коло, 1 липня
Анастасія Соболєва (Україна) – Анхела Фіта Болуда (Іспанія) 6:3, 6:3
Суперниці зустрічалися вчетверте, кожна має по дві перемоги. У наступному колі змагань Соболєва зіграє проти Іпек Оз (370, Туреччина).
Нагадаємо, що минулого тижня Соболєва завоювала найбільший титул у своїй кар'єрі в польському Гданську.