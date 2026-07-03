Соболєва з розгромом вийшла у півфінал турніру ITF у Німеччині

Анастасія Соболєва (249) впевнено вийшла у півфінал турніру серії ITF W50 у німецькому Штутгарт-Файгінгені. У чвертьфінальному поєдинку українка не залишила шансів іспанці Мартіні Капурро Таборді (250).

Поєдинок тривав 1 годину 25 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:2.

За матч Соболєва не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 4 помилки на подачі та 2 брейки.

ITF W50, Stuttgart-Vaihingen

Штутгарт-Файгінген, Німеччина, грунт

Призовий фонд: $40,000

Чвертьфінал, 3 липня

Анастасія Соболєва (Україна) – Мартіна Капурро Таборда (Іспанія) 6:2, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися. У півфіналі змагань Соболєва зіграє проти сильнішої в матчі між Єкатерине Горгодзе (217, Грузія) та Хулією Рієрою (182, Аргентина).

Нагадаємо, що на старті турніру в Німеччині Соболєва впевнено обіграла п'яту сіяну іспанку Анхелу Фіта Болуду (212), а в другому колі впоралася з туркенею Іпек Оз (370)..