Китаєць із третьої сотні рейтингу обіграв 9 сіяного росіянина на Мастерсі в Шанхаї

Станіслав Матусевич — 4 жовтня 2025, 17:52
Шан Цзюньчен
237 ракетка світу китаєць Шан Цзюньчен обіграв дев'ятого сіяного росіянина Карена Хачанова (10) у другому колі Мастерсу в Шанхаї.

Гра тривала 1 годину 43 хвилини і завершилася з рахунком 7:6(3), 6:3.

Rolex Shanghai Masters АТР 1000
Шанхай, Китай, хард
Призовий фонд: $10,897,410
Друге коло, 4 жовтня

Шан Цзюньчен (Китай)  Карен Хачанов (-) 7:6(3), 6:3

Суперники раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Цзюньчен зіграє з португальцем Нуну Боргешем (51).

20-річний китайський тенісист здобув свою першу перемогу над представником топ-10 світового рейтингу й дебютує у третьому колі Мастерсу.

Нагадаємо, що шоста ракетка світу американець Бен Шелтон залишив турнір у Шанхаї після другого кола.

мастерс Карен Хачанов Шан Цзюньчен

Карен Хачанов

