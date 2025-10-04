Китаєць із третьої сотні рейтингу обіграв 9 сіяного росіянина на Мастерсі в Шанхаї

237 ракетка світу китаєць Шан Цзюньчен обіграв дев'ятого сіяного росіянина Карена Хачанова (10) у другому колі Мастерсу в Шанхаї.

Гра тривала 1 годину 43 хвилини і завершилася з рахунком 7:6(3), 6:3.

Rolex Shanghai Masters – АТР 1000

Шанхай, Китай, хард

Призовий фонд: $10,897,410

Друге коло, 4 жовтня

Шан Цзюньчен (Китай) – Карен Хачанов (-) 7:6(3), 6:3

Суперники раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Цзюньчен зіграє з португальцем Нуну Боргешем (51).

20-річний китайський тенісист здобув свою першу перемогу над представником топ-10 світового рейтингу й дебютує у третьому колі Мастерсу.

Нагадаємо, що шоста ракетка світу американець Бен Шелтон залишив турнір у Шанхаї після другого кола.