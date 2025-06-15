Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Теніс

Ястремська отримала нову суперницю на турнірі у Ноттінгемі

Станіслав Матусевич — 15 червня 2025, 18:47
Ястремська отримала нову суперницю на турнірі у Ноттінгемі
Даяна Ястремська
Getty images

Даяна Ястремська (45) отримала нову суперницю по першому колу турніру трав'яного турніру серії WTA 250 у британському Ноттінгемі. У стартовому матчі українка проведе матч із сербкою Ольгою Данилович (38). 

Раніше тенісистки жодного разу не зустрічалися.

За результатами жеребкування турніру в Ноттінгемі, Ястремська мала грати з третьою сіяною Елізе Мертенс (25). Однак бельгійка у неділю, 15 червня стала переможницею змагань аналогічної категорії у нідерландському Гертогенбосі, тому вирішила відмовитися від участі у британському турнірі.

Нагадаємо, що для виходу в фінал у Нідерландах Мертенс довелося відіграти 11 матч-пойнтів у зустрічі з росіянкою Єкатериною Александровою (19).

Данилович Даяна Ястремська Елізе Мертенс WTA 250

Даяна Ястремська

Ястремська зіграє з третьою сіяною на старті турніру WTA в Ноттінгемі
Світоліна піднялася на 13 позицію, інші українки теж прогресують в оновленому рейтингу WTA
Стільки перемог ще не було: підсумовуємо виступ українських тенісисток на Ролан Гаррос
Чвертьфінал Світоліної, титул Гофф, сенсаційна Буассон: підсумки Ролан Гаррос 2025
Ястремська в компанії Білодід та подруг із шиком відзначила ювілей у Монако

Останні новини