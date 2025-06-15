Ястремська отримала нову суперницю на турнірі у Ноттінгемі

Даяна Ястремська (45) отримала нову суперницю по першому колу турніру трав'яного турніру серії WTA 250 у британському Ноттінгемі. У стартовому матчі українка проведе матч із сербкою Ольгою Данилович (38).

Раніше тенісистки жодного разу не зустрічалися.

За результатами жеребкування турніру в Ноттінгемі, Ястремська мала грати з третьою сіяною Елізе Мертенс (25). Однак бельгійка у неділю, 15 червня стала переможницею змагань аналогічної категорії у нідерландському Гертогенбосі, тому вирішила відмовитися від участі у британському турнірі.

Нагадаємо, що для виходу в фінал у Нідерландах Мертенс довелося відіграти 11 матч-пойнтів у зустрічі з росіянкою Єкатериною Александровою (19).