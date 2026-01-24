Туреччина надала громадянство колишній світовій рекордсменці та призеру ОІ-2024 з Кенії

Колишня світова рекордсменка з марафону з Кенії Бріджид Косгей заявила, що вона та ще четверо кенійських спортсменів представлятимуть Туреччину на Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі.

Про це пише Dailysabah.com. Деталі додає rfi.fr.

"Так, це правда, я змінила громадянство на турецьке. Це було моє рішення, і я рада змагатися під турецьким прапором у Лос-Анджелесі, як тільки процес прийняття рішення буде завершено", – сказала вона AFP.

Під турецьким прапором також буде змагатися Рональд Квемой, срібний призер Олімпійських ігор у Парижі.

Інші, хто змінить прапор, – це менш відоме тріо у складі Кетрін Аманан'оле, Браяна Кібора та Нелвіна Джепкембоя.

Олімпійська хартія вимагає від спортсменів чекати три роки після останнього виступу за одну країну, перш ніж представляти іншу, якщо тільки відповідні органи не скасовують період очікування.

31-річна Косгей виграла кілька великих марафонів, зокрема Лондонський, Чиказький, Мадридський та Токійський. Вона утримувала світовий рекорд у марафоні з жовтня 2019 року по вересень 2023 року з часом 2:14:04.

Кілька провідних кенійських спортсменів у минулому вирішили брати участь у змаганнях за інші країни.

Бернард Лагат, бронзовий призер Олімпійських ігор у Сіднеї, а потім срібний призер Афін-2004 за Кенію, пізніше представляв Сполучені Штати. У 2007 році він став дворазовим чемпіоном світу (1500 м та 5000 м) за збірну США.

Ще один кенієць Саїф Саїд Шахін був чемпіоном світу з бігу з перешкодами на 3000 метрів у 2003 та 2005 роках за Катар.

Нагадаємо, раніше Ямайські легкоатлети Раджиндра Кемпбелл та Роже Стона отримали турецьке громадянство. За інформацієї ЗМІ, вони отримали за це по 500 тисяч доларів.