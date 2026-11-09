Кравченко поступився на старті челенджеру в Греції

Український тенісист Георгій Кравченко (274) програв британцю Йоганнусу Мондею (493) у першому колі турніру серії челенджер у грецькому Херсоніссосі.

Гра тривала 1 годину 41 хвилину і завершилася з рахунком 3:6, 4:6.

За поєдинок Кравченко 5 разів подав навиліт, зробив 5 подвійних помилок та 1 брейк. Його суперник виконав 3 ейси, зробив 2 помилки на подачі та 3 брейки.

Crete Challenger III – ATP Challenger Tour 50

Херсоніссос, Греція, хард

Призовий фонд: €56,700

Перше коло, 9 листопада

Георгій Кравченко (Україна) – Йоганнус Мондей (Велика Британія) 3:6, 4:6

Тенісисти раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, що в оновленому 9 листопада рейтингу АТР Кравченко встановив особистий рекорд.