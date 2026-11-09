Кравченко поступився на старті челенджеру в Греції
Георгій Кравченко
ФТУ
Український тенісист Георгій Кравченко (274) програв британцю Йоганнусу Мондею (493) у першому колі турніру серії челенджер у грецькому Херсоніссосі.
Гра тривала 1 годину 41 хвилину і завершилася з рахунком 3:6, 4:6.
За поєдинок Кравченко 5 разів подав навиліт, зробив 5 подвійних помилок та 1 брейк. Його суперник виконав 3 ейси, зробив 2 помилки на подачі та 3 брейки.
Crete Challenger III – ATP Challenger Tour 50
Херсоніссос, Греція, хард
Призовий фонд: €56,700
Перше коло, 9 листопада
Георгій Кравченко (Україна) – Йоганнус Мондей (Велика Британія) 3:6, 4:6
Тенісисти раніше не зустрічалися.
Нагадаємо, що в оновленому 9 листопада рейтингу АТР Кравченко встановив особистий рекорд.