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Кравченко поступився на старті челенджеру в Греції

Станіслав Матусевич — 9 листопада 2026, 17:43
Кравченко поступився на старті челенджеру в Греції
Георгій Кравченко
ФТУ

Український тенісист Георгій Кравченко (274) програв британцю Йоганнусу Мондею (493) у першому колі турніру серії челенджер у грецькому Херсоніссосі.

Гра тривала 1 годину 41 хвилину і завершилася з рахунком 3:6, 4:6.

За поєдинок Кравченко 5 разів подав навиліт, зробив 5 подвійних помилок та 1 брейк. Його суперник виконав 3 ейси, зробив 2 помилки на подачі та 3 брейки.

Crete Challenger III – ATP Challenger Tour 50
Херсоніссос, Греція, хард
Призовий фонд: €56,700
Перше коло, 9 листопада

Георгій Кравченко (Україна) – Йоганнус Мондей (Велика Британія) 3:6, 4:6

Тенісисти раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, що в оновленому 9 листопада рейтингу АТР Кравченко встановив особистий рекорд.

ATP Challenger Tour Георгій Кравченко

Георгій Кравченко

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