Капітан збірної України – про відсутність у заявці лідера команди: Це його рішення

Капітан чоловічої збірної України з тенісу Орест Терещук на пресконференції перед матчем плейоф Першої Світової групи Кубку Девіса розповів про причину відсутності в команді першої ракетки нашої країни Віталія Сачка (182).

Слова фахівця наводить Великий теніс України.

"Це рішення Віталія, і ми повинні його поважати. Потрібно бачити всю картину. Матчі Кубку Девіса – це особливі протистояння. Для них потрібна особлива підготовка й особливе відновлення. Деякі гравці випадають після Кубку Девіса. У деяких після цих матчів не залишається енергії. Він був частиною команди. Він є частиною команди. Сподіваюся, у майбутньому він також буде частиною команди. Але саме цього разу його не буде поруч", – сказав Терещук.

Минулого тижня Сачко через травму спини знявся з челенджера у Кемпері, а поточного не зумів виступити на турнірі серії АТР 250 у Монпельє. Востаннє Віталій виступав за збірну України у лютому 2025 року, в програній матчевій зустрічі проти Тунісу.

Нагадаємо, що 7-8 лютого чоловіча команда України з тенісу зіграє проти Люксембургу в межах плейоф Першої Світової групи Кубку Девіса.