Подрез не зуміла вийти у чвертьфінал турніру ITF у Франції

Вероніка Подрез (205) поступилася у другому колі турніру серії ITF W50 у французькому Круассі-Бобур чеській тенісистці Вендулі Вальдманновій (293).

Гра тривала 2 години 28 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 5:7, 2:6.

За поєдинок Подрез 4 рази подала навиліт, зробила 14 (!) подвійних помилок та 6 брейків. Її суперниця виконала 5 ейсів, 6 разів помилилася на подачі та зробила 8 брейків.

ITF W50, Croissy-Beaubourg

Круассі-Бобур, Франція, хард

Призовий фонд: $40,000

Друге коло, 25 березня

Вендула Вальдманнова (Чехія) – Вероніка Подрез (Україна) 6:4, 5:7, 2:6

Тенісистки зустрічалися вдруге, у кожної по одній перемозі.

Нагадаємо, що напередодні в матчі першого кола Подрез обіграла американку Вівіан Вольфф (324).