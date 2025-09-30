Олійникова поступилася росіянці в першому колі турніру WTA в Італії

Олександра Олійникова (136) не зуміла подолати стартовий раунд турніру WTA 125 в італійському Ренде. Українка поступилася сьомій сіяній росіянці Оксані Селехметьєвій (125).

Гра тривала 1 годину 41 хвилину і завершилася з рахунком 3:6, 3:6.

Internazionali di Calabria – WTA 125

Ренде, Італія, грунт

Призовий фонд: $115,000

Перше коло, 30 вересня

Оксана Селехметьєва (-) – Олександра Олійникова (Україна) 6:3, 6:3

Тенісистки раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Селехметьєва зіграє проти переможниці матчу між Моною Бартель (207, Німеччина) та Теодорою Костович (225, Сербія).

Олійникова не зуміла продовжити свою переможну серію після завоювання першого в кар'єрі титулу WTA 125 в італійському Толентіно.