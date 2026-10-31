Подрез із розгромом вийшла у фінал турніру в Пуатьє
Українська тенісистка Вероніка Подрез (136), посіяна під першим номером на турнірі серії WTT W75 у французькому Пуатьє, вийшла у фінал змагань. У півфінальному поєдинку вона розгромила представницю Мальти Франческу Курмі (204).
Гра тривала лише 51 хвилину і завершилася з рахунком 6:0, 6:2.
За матч Подрез 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 1 помилку на подачі та 1 брейк.
Вероніка Подрез (Україна) – Франческа Курмі (Мальта) 6:0, 6:2
Тенісистки зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі. У вирішальному матчі змагань Подрез зіграє проти переможниці французького дербі між Осеан Доден (293) та Кларою Бюрель (151).
Вероніка проведе 12-й фінал рівня WTT, в якому спробує здобути восьмий титул. Минулого сезону українка в Пуатьє стала чемпіонкою.
Нагадаємо, що на старті турніру в Пуатьє Вероніка перемогла бельгійку Яну Оципку (532), у другому колі розібралася з француженкою Манон Леонард (344), а у чвертьфіналі обіграла іншу представницю Франції Дженні Лім (341).