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Подрез упевнено вийшла у чвертьфінал турніру у Франції

Станіслав Матусевич — 29 жовтня 2026, 16:12
Подрез упевнено вийшла у чвертьфінал турніру у Франції
Вероніка Подрез
btu.org.ua

Українська тенісистка Вероніка Подрез (136) без проблем вийшла у чвертьфінал турніру серії WTT W75 у французькому Пуатьє, перемігши місцеву тенісистку Манон Леонард (344).

Гра тривала лише 59 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:3.

За матч Подрез не подавала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 5 брейків. Її суперниця теж не виконувала ейсів і не помилялася на подачі, однак виконала тільки 2 брейки.

WTT W75, Poitiers
Пуатьє, Франція, хард (зал)
Призовий фонд: $60,000
Друге коло, 29 жовтня

Вероніка Подрез (Україна) – Манон Леонард (Франція) 6:2, 6:3

У чвертьфіналі змагань Подрез зіграє проти переможниці французького дербі між Діаною Мартинов (425) та Дженні Лім (341).

Нагадаємо, що на старті турніру в Пуатьє Вероніка перемогла бельгійку Яну Оципку (532).

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