Подрез здобула третю перемогу і вийшла в півфінал у Курмайорі

Українська тенісистка Вероніка Подрез (136), посіяна під першим номером, вийшла у півфінал турніру серії WTT W75 у французькому Пуатьє. У чвертьфінальному поєдинку вона обіграла місцеву спортсменку Дженні Лім (341).

Гра тривала 1 годину 19 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:4.

За матч Подрез 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 7 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 4 помилки на подачі та 4 брейки.

WTT W75, Poitiers

Пуатьє, Франція, хард (зал)

Призовий фонд: $60,000

Чвертьфінал, 30 жовтня

Вероніка Подрез (Україна) – Дженні Лім (Франція) 6:3, 6:4

Тенісистки раніше не зустрічалися. У півфіналі змагань Подрез зіграє проти представниці Мальти Франчески Курмі (204).

Нагадаємо, що на старті турніру в Пуатьє Вероніка перемогла бельгійку Яну Оципку (532), а у другому колі розібралася з француженкою Манон Леонард (344).