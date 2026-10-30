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Подрез здобула третю перемогу і вийшла в півфінал у Курмайорі

Станіслав Матусевич — 30 жовтня 2026, 18:21
Подрез здобула третю перемогу і вийшла в півфінал у Курмайорі
Вероніка Подрез
btu.org.ua

Українська тенісистка Вероніка Подрез (136), посіяна під першим номером, вийшла у півфінал турніру серії WTT W75 у французькому Пуатьє. У чвертьфінальному поєдинку вона обіграла місцеву спортсменку Дженні Лім (341).

Гра тривала 1 годину 19 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:4.

За матч Подрез 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 7 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 4 помилки на подачі та 4 брейки.

WTT W75, Poitiers
Пуатьє, Франція, хард (зал)
Призовий фонд: $60,000
Чвертьфінал, 30 жовтня

Вероніка Подрез (Україна) – Дженні Лім (Франція) 6:3, 6:4

Тенісистки раніше не зустрічалися. У півфіналі змагань Подрез зіграє проти представниці Мальти Франчески Курмі (204).

Нагадаємо, що на старті турніру в Пуатьє Вероніка перемогла бельгійку Яну Оципку (532), а у другому колі розібралася з француженкою Манон Леонард (344).

Вероніка Подрез WTT

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