Подрез не без проблем вийшла у друге коло турніру WTA в Порту
Вероніка Подрез
btu.org.ua
Вероніка Подрез (125) вдало стартувала на турнірі серії WTA 125 у португальському Порту. У поєдинку першого кола третя сіяна українка в непростому матчі обіграла місцеву тенісистку Мадалену Матіаш (1410).
Матч тривав 1 годину 56 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 6:1, 6:2.
За поєдинок Подрез 3 рази подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 9 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 10 помилок на подачі та 5 брейків.
Eupago Porto Open – WTA 125
Порту, Португалія, хард
Призовий фонд: $115,000
Перше коло, 22 вересня
Вероніка Подрез (Україна) – Мадалена Матіаш (Португалія) 4:6, 6:1, 6:2
Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань українка зіграє з Мією Поганковою (212, Словаччина).
Нагадаємо, що поточний тиждень Подрез розпочала з особистим рекордом в оновленому рейтингу WTA.