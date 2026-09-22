Подрез не без проблем вийшла у друге коло турніру WTA в Порту

Вероніка Подрез (125) вдало стартувала на турнірі серії WTA 125 у португальському Порту. У поєдинку першого кола третя сіяна українка в непростому матчі обіграла місцеву тенісистку Мадалену Матіаш (1410).

Матч тривав 1 годину 56 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 6:1, 6:2.

За поєдинок Подрез 3 рази подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 9 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 10 помилок на подачі та 5 брейків.

Eupago Porto Open – WTA 125

Порту, Португалія, хард

Призовий фонд: $115,000

Перше коло, 22 вересня

Вероніка Подрез (Україна) – Мадалена Матіаш (Португалія) 4:6, 6:1, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань українка зіграє з Мією Поганковою (212, Словаччина).

Нагадаємо, що поточний тиждень Подрез розпочала з особистим рекордом в оновленому рейтингу WTA.