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Подрез не без проблем вийшла у друге коло турніру WTA в Порту

Станіслав Матусевич — 22 вересня 2026, 20:34
Подрез не без проблем вийшла у друге коло турніру WTA в Порту
Вероніка Подрез
btu.org.ua

Вероніка Подрез (125) вдало стартувала на турнірі серії WTA 125 у португальському Порту. У поєдинку першого кола третя сіяна українка в непростому матчі обіграла місцеву тенісистку Мадалену Матіаш (1410).

Матч тривав 1 годину 56 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 6:1, 6:2.

За поєдинок Подрез 3 рази подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 9 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 10 помилок на подачі та 5 брейків.

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Перше коло, 22 вересня

Вероніка Подрез (Україна) – Мадалена Матіаш (Португалія) 4:6, 6:1, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань українка зіграє з Мією Поганковою (212, Словаччина).

Нагадаємо, що поточний тиждень Подрез розпочала з особистим рекордом в оновленому рейтингу WTA.

WTA 125 Вероніка Подрез

Вероніка Подрез

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