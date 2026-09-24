Подрез не зуміла вийти у чвертьфінал турніру WTA в Порту
Вероніка Подрез
btu.org.ua
Вероніка Подрез (125) не зуміла вийти у чвертьфінал турніру серії WTA 125 у португальському Порту. У матчі другого кола змагань третя сіяна українка поступилася словачці Мії Поганковій (212).
Матч тривав 1 годину 29 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 4:6.
За поєдинок Подрез 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 3 брейки. Її суперниця виконала 2 ейси, обійшлася без помилок на подачі та зробила 5 брейків.
Eupago Porto Open – WTA 125
Порту, Португалія, хард
Призовий фонд: $115,000
Друге коло, 24 вересня
Вероніка Подрез (Україна) – Мія Поганкова (Словаччина) 3:6, 4:6
Суперниці раніше не зустрічалися.
Нагадаємо, що у першому колі турніру в Порту Подрез обіграла місцеву тенісистку Мадалену Матіаш (1410).