Подрез не зуміла вийти у чвертьфінал турніру WTA в Порту

Вероніка Подрез (125) не зуміла вийти у чвертьфінал турніру серії WTA 125 у португальському Порту. У матчі другого кола змагань третя сіяна українка поступилася словачці Мії Поганковій (212).

Матч тривав 1 годину 29 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 4:6.

За поєдинок Подрез 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 3 брейки. Її суперниця виконала 2 ейси, обійшлася без помилок на подачі та зробила 5 брейків.

Eupago Porto Open – WTA 125

Порту, Португалія, хард

Призовий фонд: $115,000

Друге коло, 24 вересня

Вероніка Подрез (Україна) – Мія Поганкова (Словаччина) 3:6, 4:6

Суперниці раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, що у першому колі турніру в Порту Подрез обіграла місцеву тенісистку Мадалену Матіаш (1410).