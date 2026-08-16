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Дощ завадив 19-річній Котляр виграти найбільший турнір у професійній кар'єрі

Станіслав Матусевич — 16 серпня 2026, 17:39
Дощ завадив 19-річній Котляр виграти найбільший турнір у професійній кар'єрі
Єлизавета Котляр
USTA

Єлизавета Котляр (417) не змогла стати чемпіонкою турніру серії WTT W35 у польському Бидгощі. У фінальному поєдинку українка поступилася місцевій тенісистці Дарії Кучер (994).

Матч тривав 2 години 19 хвилин і завершився з рахунком 7:6(6), 6:7(5), 1:6.

У першій партії Котляр двічі відіграла подачі на сет суперниці, а на тай-брейку пішла з потрійного сет-пойнту Кучер.

Дощ втрутився у перебіг подій другої партії. За рахунку 6:5 українка подавала на матч, але через погодні умови поєдинок було зупинено на кілька годин. Після поновлення гри полька зуміла вирівняти ситуацію, а в третьому сеті Кучер мала повну перевагу.

За поєдинок Котляр 1 раз подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 4 рази помилилася на подачі та зробила 9 брейків.

WTT W35, Bydgoszcz
Бидгощ, Польща, грунт
Призовий фонд: $30,000
Фінал, 16 серпня

Єлизавета Котляр (Україна) – Дарія Кучер (Польща) 7:6(6), 6:7(5), 1:6

Тенісистки зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі.

Котляр провела п'ятий і найбільший фінал у своїй кар'єрі, в її активі два титули рівня WTT W15.

Нагадаємо, що напередодні у півфіналі змагання в Бидгощі Єлизавета обіграла шведку Неллі Тарабу (572).

Єлизавета Котляр WTT

Єлизавета Котляр

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