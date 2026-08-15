19-річна Котляр із камбеком вийшла в найбільший фінал у своїй кар'єрі
Єлизавета Котляр (417) пробилася в фінал турніру серії WTT W35 у польському Бидгощі. У півфінальному поєдинку 19-річна українка обіграла шведку Неллі Тарабу (572).
Матч тривав 2 години 19 хвилин і завершився з рахунком 2:6, 6:1, 6:4.
У вирішальному сеті Єлизавета поступалася 1:4, проте зуміла виграти 5 геймів поспіль.
За поєдинок Котляр не подавала навиліт, зробила 8 подвійних помилок та 5 брейків. Її суперниця виконала 4 ейси, 5 разів помилилася на подачі та зробила 4 брейки.
Єлизавета Котляр (Україна) – Неллі Тараба (Швеція) 2:6, 6:1, 6:4
Тенісистки раніше не зустрічалися. У фіналі змагань Котляр зіграє проти сильнішої в матчі між Дарією Кучер (994, Польща) та Далілою Якупович (362, Словенія).
Єлизавета проведе п'ятий і найбільший фінал турнірів WTT у своїй кар'єрі та побореться за третій титул. Попередні чотири були у категорії W15.
Востаннє Котляр ставала чемпіонкою змагання WTT в березні у Гаврі.