19-річна Котляр із камбеком вийшла в найбільший фінал у своїй кар'єрі

Єлизавета Котляр (417) пробилася в фінал турніру серії WTT W35 у польському Бидгощі. У півфінальному поєдинку 19-річна українка обіграла шведку Неллі Тарабу (572).

Матч тривав 2 години 19 хвилин і завершився з рахунком 2:6, 6:1, 6:4.

У вирішальному сеті Єлизавета поступалася 1:4, проте зуміла виграти 5 геймів поспіль.

За поєдинок Котляр не подавала навиліт, зробила 8 подвійних помилок та 5 брейків. Її суперниця виконала 4 ейси, 5 разів помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

WTT W35, Bydgoszcz

Бидгощ, Польща, грунт

Призовий фонд: $30,000

Півфінал, 15 серпня

Єлизавета Котляр (Україна) – Неллі Тараба (Швеція) 2:6, 6:1, 6:4

Тенісистки раніше не зустрічалися. У фіналі змагань Котляр зіграє проти сильнішої в матчі між Дарією Кучер (994, Польща) та Далілою Якупович (362, Словенія).

Єлизавета проведе п'ятий і найбільший фінал турнірів WTT у своїй кар'єрі та побореться за третій титул. Попередні чотири були у категорії W15.

Востаннє Котляр ставала чемпіонкою змагання WTT в березні у Гаврі.