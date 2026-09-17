Подрез без проблем вийшла до чвертьфіналу турніру WTT у Франції

Вероніка Подрез (126) легко пройшла до чвертьфіналу турніру серії WTT W50 у французькому Ле-Небурі. Перша сіяна українка у матчі другого кола розгромила місцеву тенісистку Манон Арканьолі, яка не має рейтингу.

Гра тривала 55 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:0.

За матч Подрез 2 рази подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 6 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 3 помилки на подачі та 1 брейк.

ITF W75, Le Neybourg

Ле-Небур, Франція, хард

Призовий фонд: $60,000

Друге коло, 17 вересня

Вероніка Подрез (Україна) – Манон Арканьолі (Франція) 6:2, 6:0

Суперниці раніше не зустрічалися. У чвертьфіналі змагань Подрез зіграє проти переможниці матчу між Матільдою Лолья (649, Франція) та Мартою Матулою (290, Греція).

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Подрез встановила особистий рекорд.