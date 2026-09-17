Подрез без проблем вийшла до чвертьфіналу турніру WTT у Франції
Вероніка Подрез
btu.org.ua
Вероніка Подрез (126) легко пройшла до чвертьфіналу турніру серії WTT W50 у французькому Ле-Небурі. Перша сіяна українка у матчі другого кола розгромила місцеву тенісистку Манон Арканьолі, яка не має рейтингу.
Гра тривала 55 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:0.
За матч Подрез 2 рази подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 6 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 3 помилки на подачі та 1 брейк.
ITF W75, Le Neybourg
Ле-Небур, Франція, хард
Призовий фонд: $60,000
Друге коло, 17 вересня
Вероніка Подрез (Україна) – Манон Арканьолі (Франція) 6:2, 6:0
Суперниці раніше не зустрічалися. У чвертьфіналі змагань Подрез зіграє проти переможниці матчу між Матільдою Лолья (649, Франція) та Мартою Матулою (290, Греція).
Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Подрез встановила особистий рекорд.