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Подрез без проблем вийшла до чвертьфіналу турніру WTT у Франції

Станіслав Матусевич — 17 вересня 2026, 18:03
Подрез без проблем вийшла до чвертьфіналу турніру WTT у Франції
Вероніка Подрез
btu.org.ua

Вероніка Подрез (126) легко пройшла до чвертьфіналу турніру серії WTT W50 у французькому Ле-Небурі. Перша сіяна українка у матчі другого кола розгромила місцеву тенісистку Манон Арканьолі, яка не має рейтингу.

Гра тривала 55 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:0.

За матч Подрез 2 рази подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 6 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 3 помилки на подачі та 1 брейк.

ITF W75, Le Neybourg
Ле-Небур, Франція, хард
Призовий фонд: $60,000
Друге коло, 17 вересня

Вероніка Подрез (Україна) – Манон Арканьолі (Франція) 6:2, 6:0

Суперниці раніше не зустрічалися. У чвертьфіналі змагань Подрез зіграє проти переможниці матчу між Матільдою Лолья (649, Франція) та Мартою Матулою (290, Греція).

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Подрез встановила особистий рекорд.

Вероніка Подрез WTT

Вероніка Подрез

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