Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Теніс

Сачко не зумів виграти стартовий матч на челенджері у Перуджі

Станіслав Матусевич — 10 червня 2025, 13:58
Сачко не зумів виграти стартовий матч на челенджері у Перуджі
Віталій Сачко
Getty Images

Віталій Сачко (205) у стартовій грі челенджеру в італійській Перуджі поступився італійцю Федеріко Бондіолі (453).

Матч тривав 2 години 32 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 3:6, 4:6.

У третій партії, програючи 2:3 з брейком, Віталій взяв медичний таймаут, взяв два гейми поспіль, проте врятувати гру не зміг.

За матч Сачко 1 раз подав навиліт, зробив 5 подвійних помилок та 3 брейки. Його суперник виконав 8 ейсів, 4 рази помилився на подачі та зробив 4 брейки.

Internazionali di Tennis Città di Perugia – ATP Challenger Tour 125
Перуджа, Італія, грунт
Призовий фонд: €181,250
Перше коло, 10 червня

Федеріко Бондіолі (Італія) – Віталій Сачко (Україна) 4:6, 6:3, 6:4

Це була друга зустріч суперників, обидві виграв італієць.

У наступному колі змагань Бондіолі зіграє проти переможця матчу між його співвітичзниками, Андреа Пеллегріно (173) та Габріеле Пірайно (443).

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу АТР Сачко піднявся на 205 позицію.

ATP Challenger Tour Віталій Сачко

Віталій Сачко

Сачко наближається до 200 найкращих, Сіннер впевнено лідирує в оновленому рейтингу АТР
Сачко не зумів вийти у фінал челенджеру в Чехії
Сачко продовжує перемагати на челенджері у Чехії
Сачко сенсаційно обіграв чемпіона Мастерсу в Маямі на челенджері у Чехії
Сачко продовжує прогресувати, Сіннер лідирує в оновленому рейтингу АТР

Останні новини