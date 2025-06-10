Сачко не зумів виграти стартовий матч на челенджері у Перуджі

Віталій Сачко (205) у стартовій грі челенджеру в італійській Перуджі поступився італійцю Федеріко Бондіолі (453).

Матч тривав 2 години 32 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 3:6, 4:6.

У третій партії, програючи 2:3 з брейком, Віталій взяв медичний таймаут, взяв два гейми поспіль, проте врятувати гру не зміг.

За матч Сачко 1 раз подав навиліт, зробив 5 подвійних помилок та 3 брейки. Його суперник виконав 8 ейсів, 4 рази помилився на подачі та зробив 4 брейки.

Internazionali di Tennis Città di Perugia – ATP Challenger Tour 125

Перуджа, Італія, грунт

Призовий фонд: €181,250

Перше коло, 10 червня

Федеріко Бондіолі (Італія) – Віталій Сачко (Україна) 4:6, 6:3, 6:4

Це була друга зустріч суперників, обидві виграв італієць.

У наступному колі змагань Бондіолі зіграє проти переможця матчу між його співвітичзниками, Андреа Пеллегріно (173) та Габріеле Пірайно (443).

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу АТР Сачко піднявся на 205 позицію.