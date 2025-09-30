Сіннер зіграє з несподіваним суперником: на турнірі в Пекіні визначилися фіналісти

На турнірі серії АТР 500 у Пекіні стали відомі обидва фіналісти. Друга ракетка світу італієць Яннік Сіннер у вирішальному матчі зустрінеться з 19-річним американцем Лернером Тьєном (52).

Сіннер вдесяте за десять очних поєдинків переміг австралійця Алекса де Мінора (8) з рахунком 6:3, 4:6, 6:2. Минулого року Яннік програв фінал у Пекіні Карлосу Алькарасу.

Молодий Тьєн у драматичному матчі здолав "нейтрального" Даніїла Медведєва (18). Програючи 7:5, 5:7, 0:4, росіянин вирішив припинити боротьбу. Медведєв вів у другому сеті 5:3, однак програв 8 геймів поспіль і не знайшов нічого кращого, ніж знятися.

Для Тьєна майбутній фінал стане першим на рівні АТР. Раніше з Сіннером він не зустрічався. Італієць же проведе свій 30 вирішальний поєдинок, у якому він боротиметься за 21 титул. Поки цього сезону Сіннер має у своєму доробку лише два тріумфи.

Фінал у Пекіні відбудеться 1 жовтня.

Нагадаємо, що Карлос Алькарас став переможцем змагання аналогічної серії в японському Токіо.