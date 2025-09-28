Українська правда
Станіслав Матусевич — 28 вересня 2025, 13:35
Швьонтек встановила два рекорди турнірів серії WTA 1000
Друга ракетка світу полька Іга Швьонтек після перемоги в другому колі турніру в Пекіні над китаянкою Юань Юе (6:0, 6:3) встановила два досягнення змагань WTA 1000 від моменту започаткування цієї серії у 2009 році.

Про подію повідомляє статистичний портал OptaAce.

Швьонтек стала першою тенісисткою в історії, яка відсвяткувала мінімум 25 перемог на турнірах WTA 1000 протягом року у трьох сезонах поспіль та у трьох сезонах загалом.

Полька також стала лідеркою на "тисячниках" за кількістю перемог у сетах з рахунком 6:0. Таких у Швьонтек назбиралося вже 34, і вона обійшла білоруску Вікторію Азаренку (33).

Іга провела проти Юе свій 150 матч на турнірах WTA 1000, в яких здобула 122 перемоги. Більше за перші 150 матчів змагань такої категорії має лише легендарна американка Серена Вільямс (131).

У матчі третього кола турніру в Пекіні 29 вересня Швьонтек зустрінеться з колумбійкою Камілою Осоріо.

Нагадаємо, що українка Марта Костюк вийшла у третє коло турніру в Пекіні, де того ж дня зіграє проти "нейтралки" Александри Саснович.

