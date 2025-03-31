Шоста ракетка світу оголосила про припинення співпраці зі своїм тренером

Шоста ракетка світу італійка Жасмін Паоліні оголосила про завершення роботи зі своїм тренером Ренцо Фурланом.

Про це повідомляє Corriere della sera.

"Після 10 видатних років співпраці я хочу сказати велике дякую Ренцо Фурлану за все, що він зробив для мене. Ми мали незвичайну подорож, ми розділили незабутні моменти, включаючи неймовірний 2024 рік, фінали на Вімблдоні та Ролан Гаррос, олімпійське золото в Парижі. І в 2025 році ми також починаємо з чудового старту.

Ренцо відіграв важливу роль у моєму зростанні як гравця, так і людини. Все, чого я навчилася в нього, завжди супроводжуватиме і спрямовуватиме мене в майбутньому, і він залишиться важливою людиною в цьому новому розділі.

Глибоко вдячна йому за час, який він приділяв мені, за його енергію і за всі ті жертви, на які він ішов, часто перебуваючи далеко від дому та своєї сім'ї. Відчуваю до нього величезну подяку та безмірну повагу за професіоналізм, пристрасть та цінності, які він передавав мені протягом усіх цих років.

Ренцо, я щиро вдячна тобі за все. Бажаю тобі всього найкращого!", – написала Паоліні у своїх соцмережах.