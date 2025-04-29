Сачко стартував з перемоги над третім сіяним на челенджері в Остраві

Віталій Сачко (253) вдало стартував на турнірі серії челенджер у чеській Остраві. У першому колі він переміг екссімнадцяту ракетку світу, третього сіяного француза Адріана Маннаріно (124).

Матч тривав 1 годину 51 хвилину і завершився з рахунком 6:0, 7:6(4) на користь українця.

За матч Віталій 5 разів подав навиліт, зробив 4 подвійні помилки та 4 брейки. Його суперник виконав 1 ейс, 2 рази помилився на подачі та зробив 1 брейк.

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Перше коло, 29 квітня

Віталій Сачко (Україна) – Адріан Маннаріно (Франція) 6:0, 7:6(4)

Це була перша зустріч суперників. У наступному колі змагань українець зіграє проти німця Генрі Сквіре (225).

Зазначимо, що Сачко потрапив до основної сітки турніру в Остраві як "лакі-лузер". У фіналі кваліфікації Віталій поступився чеху Петру Брунцліку (646), проте йому пощастило посісти місце одного з гравців, що знялися до старту змагань.

Нагадаємо, що Сачко залишається першою ракеткою України в оновленому рейтингу АТР.