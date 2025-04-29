Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Сачко стартував з перемоги над третім сіяним на челенджері в Остраві

Станіслав Матусевич — 29 квітня 2025, 15:26
Сачко стартував з перемоги над третім сіяним на челенджері в Остраві
Віталій Сачко
ФТУ

Віталій Сачко (253) вдало стартував на турнірі серії челенджер у чеській Остраві. У першому колі він переміг екссімнадцяту ракетку світу, третього сіяного француза Адріана Маннаріно (124).

Матч тривав 1 годину 51 хвилину і завершився з рахунком 6:0, 7:6(4) на користь українця.

За матч Віталій 5 разів подав навиліт, зробив 4 подвійні помилки та 4 брейки. Його суперник виконав 1 ейс, 2 рази помилився на подачі та зробив 1 брейк.

Ostra Group Open by Purposia – ATP Challenger Tour 75
Острава, Чехія, грунт
Призовий фонд: €91,250
Перше коло, 29 квітня

Віталій Сачко (Україна) – Адріан Маннаріно (Франція) 6:0, 7:6(4)

Це була перша зустріч суперників. У наступному колі змагань українець зіграє проти німця Генрі Сквіре (225).

Зазначимо, що Сачко потрапив до основної сітки турніру в Остраві як "лакі-лузер". У фіналі кваліфікації Віталій поступився чеху Петру Брунцліку (646), проте йому пощастило посісти місце одного з гравців, що знялися до старту змагань.

Нагадаємо, що Сачко залишається першою ракеткою України в оновленому рейтингу АТР.

ATP Challenger Tour Віталій Сачко

Віталій Сачко

Сачко залишається першою ракеткою України в оновленому рейтингу АТР
Сачко піднявся на 45 позицій, інші українці теж додали в оновленому рейтингу АТР
Сачко другий тиждень поспіль програв у фіналі челенджера в Італії
Сачко пробився у фінал челенджера в Монці
Сачко вийшов у півфінал челенджера в Італії другий тиждень поспіль

Останні новини