Орлов і Овчаренко завоювали перший спільний титул у парному розряді

Українські тенісисти Владислав Орлов і Олександр Овчаренко стали переможцями в парному розряді турніру серії ITF M25 у австрійському Крамзаху. У фінальному матчі перші сіяні перемогли пару Генрі Сквіре (Німеччина)/Джеффрі фон дер Шуленбург (Швейцарія).

Матч тривав 1 годину 39 хвилини і завершився з рахунком 4:6, 7:6(6), 10-5.

На тай-брейку другого сету українці відіграли матч-пойнт суперників.

ITF М25, Kramsach

Крамзах, Австрія, грунт

Призовий фонд: $25,000

Фінал парного розряду, 18 липня

Владислав Орлов/Олександр Овчаренко (Україна) – Генрі Сквіре (Німеччина)/Джеффрі фон дер Шуленбург (Швейцарія) 4:6, 7:6(6), 10-5

Орлов і Овчаренко вперше зіграли разом. 30-річний Орлов здобув 21 парний титул на рівні ITF і третій у поточному сезоні. 23-річний Овчаренко вдванадцяте став переможцем парних змагань (4 раз цього року).

Нагадаємо, що у червні Владислав Орлов став чемпіоном парного турніру серії ITF M25 у чеській Чеській-Липі.