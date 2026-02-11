Калініна без шансів програла в другому колі турніру WTA в Португалії
Ангеліна Калініна
Getty Images
Ангеліна Калініна (199) не зуміла вийти у чвертьфінал турніру серії WTA 125 у португальському Оейраші. У першому колі змагань українка розгромно поступилася другій сіяній угорці Дальмі Гальфі (90).
Гра тривала 1 годину 17 хвилин і завершилася з рахунком 1:6, 2:6.
За поєдинок Калініна не подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки і 1 брейк. Її суперниця виконала 9 ейсів, 3 рази помилилася на подачі та зробила 5 брейків.
Oeiras Ladies Open – WTA 125
Оейраш, Португалія, хард
Призовий фонд: $115,000
Друге коло, 11 лютого
Далма Гальфі (Угорщина) – Ангеліна Калініна (Україна) 6:1, 6:2
Тенісистки зустрічалися вдруге, Гальфі здобула першу перемогу.
Нагадаємо, що у першому колі турніру в Оейраші Калініна обіграла представницю Тайваню Ень Шуо Лян (359).