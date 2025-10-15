Українська правда
Бенчич – про перемогу над Стародубцевою: Цей поєдинок був справжнім випробуванням

Станіслав Матусевич — 15 жовтня 2025, 18:30
Швейцарка Белінда Бенчич в інтерв'ю на корті прокоментувала свій найдовший матч у кар'єрі (3 години 32 хвилини), в якому олімпійська чемпіонка Токіо обіграла українку Юлію Стародубцеву в другому колі турніру в китайському Нінбо.

Слова Бенчич наводить Великий теніс України.

"Це був дійсно чудовий матч – важкий і затяжний. Юлія – дуже розумна суперниця, вона постійно ускладнювала мені життя на корті. Думаю, це було класне видовище для вболівальників", – віддала належне суперниці Белінда.

Бенчич розповіла, завдяки чому зуміла уникнути камбеку від Стародубцевої.

"Наприкінці матчу було дуже важко зберігати спокій, коли за рахунку 5:2 Юлія почала повертатися в матч. Вона здорово грала в цих геймах, а я, звичайно, трохи нервувала, намагаючись закрити матч. Гейм за 5:5 вийшов дуже довгим, я просто намагалася битися до кінця, хоча це було неймовірно виснажливо.

Тепер для мене головне – відновитися і набратися сил перед наступним матчем. Цей поєдинок був справжнім випробуванням", – підсумувала тенісистка.

Нагадаємо, що на турнірі в Нінбо продовжує виступи Дяана Ястремська. На старті змагань українка обіграла канадійку Вікторію Мбоко, а 16 жовтня у другому колі зустрінеться з дев'ятою ракеткою світу Єленою Рибакіною з Казахстану.

