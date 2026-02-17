На турнірі АТР в Акапулько гравцям не подаватимуть м'ясо з незвичної причини

Організатори турніру серії АТР 500 у мексиканському Акапулько вирішили цього сезону не подавати в ресторані для гравців м'ясо. Причиною стали побоювання можливого забруднення продуктів забороненими для спортсменів речовинами.

Про це повідомляє Tennis Temple.

Гравцям рекомендовано отримувати необхідний для організму білок з риби, яєць, молочних продуктів та бобових.

This year's edition of ATP Acapulco is gonna be slimmed down.



Not only is prize money reduced by 4.5% compared to last year — there will be NO MEAT served at the tournament! pic.twitter.com/oVmusUdv19 — Oleg S. (@AnnaK_4ever) February 16, 2026

Раніше Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) попереджало, що в Мексиці та Колумбії під час відгодівлі худоби можуть використовуватися заборонені анаболічні стероїди.

Так, у лютому 2025 року ITIA встановила, що бразильський тенісист Ніколас Занеллато не несе провини або недбалості за позитивний результат тесту на анаболічний стероїд болденон, вважаючи, що його спричинило заражене м'ясо на турнірі в Колумбії у 2024 році.

Британська тенісистка Тара Мур отримала позитивний результат тесту як на болденон, так і на нандролон (ще один анаболічний стероїд) після турніру в тій самій країні 2022 року. Мур тимчасово відсторонили, але трибунал, скликаний ITIA, за 19 місяців постановив, що вона також не несе провини або недбалості, виявивши, що причиною було заражене м'ясо.

Змагання в Акапулько відбудуться з 23 лютого по 1 березня.

