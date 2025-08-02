Костюк завдяки третій поспіль вольовій перемозі вийшла у чвертьфінал турніру в Монреалі
Марта Костюк (28) пробилася до чвертьфіналу турніру серії WTA 1000 у канадському Монреалі. У четвертому колі змагань українка перемогла представницю США Маккартні Кесслер (32).
Гра тривала 2 години 42 хвилини і завершилася з рахунком 5:7, 6:3, 6:3.
Марта Костюк (Україна) – Маккартні Кесслер (США) 5:7, 6:3, 6:3
Суперниці зустрічалися вдруге, українка виграла обидва поєдинки. У наступному раунді змагань Костюк зіграє проти переможниці матчу між Даяною Ястремською (35, Україна) та Оленою Рибакіною (12, Казахстан).
Матч за участю Даяни Ястремської розпочнеться одразу після поєдинку Костюк.
Нагадаємо, у другому колі турніру в Монреалі Марта обіграла чешку Маркету Вондроушову (63), перервавши серію з шести поразок поспіль. У третьому раунді змагань українка була сильнішою за Дар'ю Касаткіну (18, Австралія).
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