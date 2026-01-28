Музетті прокоментував своє зняття у чвертьфіналі АО проти Джоковича за сет до перемоги

Італієць Лоренцо Музетті розповів, чому був вимушений припинити боротьбу у чвертьфінальному матчі Australian Open проти Новака Джоковича за рахунку 2:0 за сетами на свою користь.

Слова тенісиста наводить офіційний сайт АТР.

"Я відчув проблему на початку другого сету. З'явилося дивне відчуття в правій нозі. Я продовжував грати, тому що, чесно кажучи, грав дуже, дуже добре, але біль посилювався, і проблема нікуди не зникала.

У підсумку, коли я взяв медичний таймаут і три хвилини сидів, а потім спробував знову грати, біль став ще сильнішим – його рівень тільки зростав.

Потім, особливо, коли я бив форхенд з відкритої позиції, я відчув, що не можу повернутися в центр корту. І далі, як ви бачили, я вже просто не міг грати. На жаль, шансів не було – ані затейпувати, ані якось інакше продовжити матч було неможливо", – сказав розчарований Музетті.