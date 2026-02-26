Четверта ракетка світу програв у другому колі турніру в Акапулько
Четверта ракетка світу німець Александр Звєрєв несподівано поступився сербу Міомиру Кецмановичу (84) в другому колі турніру серії АТР 500, що відбувається в мексиканському Акапулько.
Гра тривала 2 години 37 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 7:6(3), 6:7(4).
Міомир Кецманович (Сербія) – Александр Звєрєв (Німеччина) 6:3, 6:7(3) 7:6(4)
Тенісисти зустрічалися вчетверте, серб виграв другий матч.
Поступився монегаску Валентену Вашеро (27) з рахунком 3:6, 3:6 Гаель Монфіс (170), який напередодні встановив вікове досягнення для французького тенісу.
Оскільки ще в першому раунді турніру в Акапулько вилетіли другий та третій номери посіву, відповідно, Алекс де Мінор (6, Австралія) і Каспер Рууд (13, Норвегія), то чвертьфінальні пари прийняли доволі неочікуваний вигляд.
Чвертьфінальні пари турніру в Акапулько
- Міомир Кецманович (Сербія) – Теренс Атман (Франція)
- У Ібін (Китай) – Флавіо Коболлі (Італія)
- Френсіс Тіафо (США) – Маттіа Беллуччі (Італія)
- Валентен Вашеро (Монако) – Брендон Накашима (США)
Матчі цієї стадії змагань відбудуться 27 лютого.