Четверта ракетка світу програв у другому колі турніру в Акапулько

Четверта ракетка світу німець Александр Звєрєв несподівано поступився сербу Міомиру Кецмановичу (84) в другому колі турніру серії АТР 500, що відбувається в мексиканському Акапулько.

Гра тривала 2 години 37 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 7:6(3), 6:7(4).

Abierto Mexicano Telcel – ATP 500

Акапулько, Мексика, хард

Призовий фонд: $2,469,450

Друге коло, 26 лютого

Міомир Кецманович (Сербія) – Александр Звєрєв (Німеччина) 6:3, 6:7(3) 7:6(4)

Тенісисти зустрічалися вчетверте, серб виграв другий матч.

Поступився монегаску Валентену Вашеро (27) з рахунком 3:6, 3:6 Гаель Монфіс (170), який напередодні встановив вікове досягнення для французького тенісу.

Оскільки ще в першому раунді турніру в Акапулько вилетіли другий та третій номери посіву, відповідно, Алекс де Мінор (6, Австралія) і Каспер Рууд (13, Норвегія), то чвертьфінальні пари прийняли доволі неочікуваний вигляд.

Чвертьфінальні пари турніру в Акапулько

Міомир Кецманович (Сербія) – Теренс Атман (Франція)

У Ібін (Китай) – Флавіо Коболлі (Італія)

Френсіс Тіафо (США) – Маттіа Беллуччі (Італія)

Валентен Вашеро (Монако) – Брендон Накашима (США)

Матчі цієї стадії змагань відбудуться 27 лютого.