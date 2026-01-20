Зіркова тенісистка влаштувала модне шоу на Australian Open: незвичний образ сколихнув Мельбурн

Поява Наомі Осаки на корті Australian Open 2026 стала справжньою подією ще до першого розіграшу м'яча.

Японська тенісистка не лише виграла стартовий матч турніру, а й прикувала до себе увагу екстравагантним образом, який миттєво облетів соцмережі.

Перед поєдинком першого кола 17-та ракетка світу з'явилася з під трибун у вуалі, капелюсі з метеликом та парасолькою. Настільки незвичний образ навіть ледь не зіграв із нею злий жарт – капелюх заважав огляду, і Осака мало не пройшла повз вихід на корт. Утім, японка швидко перетворила момент на справжнє шоу, зірвавши оплески публіки.

Попри всю увагу до її зовнішнього вигляду, на корті Наомі залишилася максимально зосередженою. У матчі 1/64 фіналу Australian Open 2026 вона в напруженій боротьбі у трьох сетах здолала хорватку Антонію Ружич (6:3, 3:6, 6:4).

У наступному колі 28-річна японка зіграє проти Сорани Кирсті з Румунії.

