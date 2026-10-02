Екстренер Федерера став наставником Оже-Альяссіма

Хорватський спеціаліст Іван Любічич, який тренував знаменитого Роджера Федерера, став наставником п'ятої ракетки світу канадця Фелікса Оже-Альяссіма.

Про це повідомляє Tennis Temple.

Після завершення власної кар'єри тенісиста Любічич з 2015 по 2022 рік працював із Федерером. За цей час 20-разовий чемпіон мейджорів виграв три титули турнірів Grand Slam і повернув собі першу сходинку світового рейтингу у 2018-му.

Після завершення кар'єри швейцарця, з 2022 року по теперішній час Любічич працює радником президента французької федерації тенісу (FFT) Жиля Мореттона. Паралельно зі співробництвом із Оже-Альяссімом Любічич планує зберегти свою посаду в FFT.

Фелікс після звільнення попереднього тренера Фредеріка Фонтана у липні залишався без наставника.

Зокрема, у першому колі турніру серії АТР 500 у Пекіні, який проходить з 28 вересня по 4 липня, Оже-Альяссім вилетів від "нейтрального" Карена Хачанова.