Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Соболєва розгромно програла у своєму першому матчі 2026 року

Станіслав Матусевич — 21 січня 2026, 15:21
Соболєва розгромно програла у своєму першому матчі 2026 року
Анастасія Соболєва
Arata Yamaoka

Анастасія Соболєва (265) невдало розпочала сезон-2026. У першому колі турніру серії ITF W75 у польському Лешно українка поступилася місцевій тенісистці Зузанні Павліковскій (433).

Гра тривала 1 годину 19 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 0:6.

У першому сеті Соболєва була попереду 4:3, після чого програла 9 геймів поспіль.

ITF W75, Лешно
Лешно, Польща, хард (зал)
Призовий фонд: $60,000
Перше коло, 21 січня

Зузанна Павліковска (Польща) – Анастасія Соболєва (Україна) 6:4, 6:0

Суперниці раніше не зустрічалися.

Свій попередній турнір Соболєва провела майже два місяці тому. На змаганнях серії ITF W75 у словацькій Трнаві Анастасія дійшла до чвертьфіналу.

ITF Анастасія Соболєва

Анастасія Соболєва

Соболєва не змогла дати бій другій сіяній у чвертьфіналі турніру ITF у Словаччині
Соболєва пройшла у чвертьфінал на турнірі ITF у Словаччині
Соболєва обіграла п'яту сіяну на старті турніру в Словаччині
Соболєва програла на старті турніру ITF у Словаччині
Соболєва та Єсипчук завершили виступи на турнірі ITF у Португалії

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік