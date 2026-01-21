Соболєва розгромно програла у своєму першому матчі 2026 року

Анастасія Соболєва (265) невдало розпочала сезон-2026. У першому колі турніру серії ITF W75 у польському Лешно українка поступилася місцевій тенісистці Зузанні Павліковскій (433).

Гра тривала 1 годину 19 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 0:6.

У першому сеті Соболєва була попереду – 4:3, після чого програла 9 геймів поспіль.

ITF W75, Лешно

Лешно, Польща, хард (зал)

Призовий фонд: $60,000

Перше коло, 21 січня

Зузанна Павліковска (Польща) – Анастасія Соболєва (Україна) 6:4, 6:0

Суперниці раніше не зустрічалися.

Свій попередній турнір Соболєва провела майже два місяці тому. На змаганнях серії ITF W75 у словацькій Трнаві Анастасія дійшла до чвертьфіналу.