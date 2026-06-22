11-та поспіль поразка: 46-річна Вільямс вилетіла з турніру в Бад-Гомбурзі

Легендарна 46-річна американська тенісистка Вінус Вільямс (471) програла 11-й матч поспіль. Сталося це на турнірі WTA 500 у Бад-Гомбурзі, де вона поступилася 35-річній румунці Ірині-Камелії Бегу (211).

Зустріч тривала 2 години 58 хвилин та завершилася з рахунком 2:6, 6:4, 6:7 (6). Для американки це 11-та поспіль поразка та восьма цьогоріч (або: цього року).

Зазначимо, що для Вінус це був перший матч на траві з Вімблдону-2023, коли вона у першому колі поступилась Еліні Світоліній.

Bad Homburg Open powered by Solarwatt – WTA 500

Бад-Гомбург, Німеччина, трава

Призовий фонд: $1,206,446

Перше коло, 22 червня

Ірина-Камелія Бегу (Румунія) – Вінус Вільямс (США) 6:2, 4:6, 7:6(6)

Нагадаємо, напередодні сестри Вільямс та інші відомі гравці отримали вайлд-кард в основну сітку Вімблдона.