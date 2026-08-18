Крутих перервав серію з десяти поспіль поразок на челенджерах

Олексій Крутих (526) вийшов у друге коло челенджеру в Празі. У стартовому матчі українець, який подолав кваліфікацію, обіграв володаря вайлд-кард із Чехії Даніеля Синякова (467).

Гра тривала 1 годину 28 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:4.

За матч Крутих 5 разів подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 2 брейки. Його суперник виконав 1 ейс, 1 раз помилився на подачі та не реалізував усі 5 брейк-пойнтів.

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Перше коло, 18 серпня

Олексій Крутих (Україна) – Даніель Синяков (Чехія) 6:3, 6:4

Суперники зустрічалися вдруге, кожен має по одній перемозі. У наступному колі змагань Крутих зіграє проти Ніка Гардта (277, Домініканська Республіка).

Олексій здобув першу перемогу в основній сітці челенджерів із січня 2024 року, перервавши серію з 10 поразок поспіль.

Нагадаємо, що минулого тижня Крутих не зміг подолати перше коло на турнірі аналогічної категорії в Гамбурзі.