Жіноча збірна України опублікувала попередню заявку на фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг

Стала відома попередня заявка жіночої збірної України з тенісу на фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг. До неї увійшли Еліна Світоліна (13), Марта Костюк (27), Юлія Стародубцева (74), а також Людмила та Надія Кіченок, які посідають, відповідно, 16 та 60 місця у парному рейтингу WTA.

Про це повідомляє Великий теніс України.

Збірна України 17 вересня у чвертьфінальному матчі Кубку Біллі Джин Кінг зустрінеться з командою Іспанії. Формат зустрічі – дві одиночні гри та парний поєдинок, до двох виграних сетів із тайбрейками. Півфінали відбудуться 19-20 вересня, а фінал заплановано на 21 вересня.

Відзначимо, що склади команд за два місяці можуть зазнати змін.

Нагадаємо, що трохи раніше свою попередню заявку на турнір опублікувала жіноча збірна Іспанії.