Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Теніс

Жіноча збірна України опублікувала попередню заявку на фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг

Станіслав Матусевич — 21 липня 2025, 18:04
Жіноча збірна України опублікувала попередню заявку на фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг
Еліна Світоліна
Getty images

Стала відома попередня заявка жіночої збірної України з тенісу на фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг. До неї увійшли Еліна Світоліна (13), Марта Костюк (27), Юлія Стародубцева (74), а також Людмила та Надія Кіченок, які посідають, відповідно, 16 та 60 місця у парному рейтингу WTA.

Про це повідомляє Великий теніс України.

Збірна України 17 вересня у чвертьфінальному матчі Кубку Біллі Джин Кінг зустрінеться з командою Іспанії. Формат зустрічі – дві одиночні гри та парний поєдинок, до двох виграних сетів із тайбрейками. Півфінали відбудуться 19-20 вересня, а фінал заплановано на 21 вересня.

Відзначимо, що склади команд за два місяці можуть зазнати змін.

Нагадаємо, що трохи раніше свою попередню заявку на турнір опублікувала жіноча збірна Іспанії.

Людмила Кіченок Надія Кіченок Марта Костюк Кубок Біллі Джин Кінг Еліна Світоліна Юлія Стародубцева Жіноча збірна України з тенісу

Кубок Біллі Джин Кінг

Суперниці збірної України у Кубку Біллі Джин Кінг оголосили попередню заявку на матч
Світоліна стала володаркою престижної нагороди за виступ у Кубку Біллі Джин Кінг
Стало відомо, коли Україна зіграє у чвертьфіналі Кубку Біллі Джин Кінг
Світоліна стала номінанткою на престижну нагороду
Визначився суперник збірної України у фіналі Кубку Біллі Джин Кінг

Останні новини