Суперниці збірної України у Кубку Біллі Джин Кінг оголосили попередню заявку на матч

Жіноча збірна Іспанії, перші суперниці команди України у фінальному раунді кубку Біллі Джин Кінг, оголосила свою попередню заявку на турнір. До неї увійшли Паула Бадоса (10), Джессіка Бузас Манейро (52), Крістіна Букша (94) та Альона Большова (287).

Про це повідомляє Великий теніс України.

Чвертьфінальний матч між україною та Іспанією має відбутися 17 вересня. Формат зустрічі – два одиночні матчі та парний поєдинок, до двох виграних сетів із тайбрейками. Півфінали відбудуться 19-20 вересня, а фінал заплановано на 21 вересня.

Фінал Кубку Біллі Джин Кінг відбудеться з 16 по 21 вересня у китайському Шеньчжені. В ньому візьмуть участь 6 команд-переможниць кваліфікаційного етапу, господарки турніру, а також минулорічні переможниці змагань, збірна Італії.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна перемогою над швейцаркою Жиль Тайхманн забезпечила збірній України перший в історії вихід у фінальний раунд турніру.