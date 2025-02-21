Став відомий розклад матчів збірної України у Кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг
Жіноча збірна України з тенісу
Федерація тенісу України
З'явився офіційний розклад матчів групового турніру Кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг, у якому зіграють збірні України, Польщі та Швейцарії.
Ігри відбудуться 10-12 квітня на грунтових кортах комплексу Radomskie Centrum Sportu, у місті Радом, що знаходиться у Польщі.
- 10 квітня: Швейцарія - Польща
- 11 квітня: Польща - Україна
- 12 квітня: Швейцарія - Україна
Початок кожного ігрового дня о 16:00 за Києвом.
Нагадаємо, що раніше збірна України дізналася суперниць по Кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.