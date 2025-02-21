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Став відомий розклад матчів збірної України у Кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг

Станіслав Матусевич — 21 лютого 2025, 13:33
Жіноча збірна України з тенісу
Жіноча збірна України з тенісу
Федерація тенісу України

З'явився офіційний розклад матчів групового турніру Кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг, у якому зіграють збірні України, Польщі та Швейцарії.

Ігри відбудуться 10-12 квітня на грунтових кортах комплексу Radomskie Centrum Sportu, у місті Радом, що знаходиться у Польщі.

  • 10 квітня: Швейцарія - Польща
  • 11 квітня: Польща - Україна
  • 12 квітня: Швейцарія - Україна

Початок кожного ігрового дня о 16:00 за Києвом.

Нагадаємо, що раніше збірна України дізналася суперниць по Кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

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