Став відомий розклад матчів збірної України у Кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг

З'явився офіційний розклад матчів групового турніру Кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг, у якому зіграють збірні України, Польщі та Швейцарії.

Ігри відбудуться 10-12 квітня на грунтових кортах комплексу Radomskie Centrum Sportu, у місті Радом, що знаходиться у Польщі.

10 квітня: Швейцарія - Польща

11 квітня: Польща - Україна

12 квітня: Швейцарія - Україна

Початок кожного ігрового дня о 16:00 за Києвом.

Нагадаємо, що раніше збірна України дізналася суперниць по Кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.