Легенда тенісу першою з жінок отримала зірку на Алеї слави у категорії спортивних розваг

Одна з найвидатніших тенісисток в історії Біллі Джин Кінг стала першою жінкою, яка отримала зірку на Голлівудській Алеї слави в новій категорії спортивних розваг.

Про це повідомляє Tennis.com.

Кінг отримала 2807 зірку, розташовану недалеко від знаменитого перехрестя Голлівуду і Вайн навпроти історичного театру Pantages. Її електронна вивіска гласила: "Зірка за зірку. Вітаємо Біллі Джин Кінг".

На церемонії до колишньої американської тенісистки приєдналися друзі: легенда баскетболу Меджик Джонсон і оскароносна актриса Джеймі Лі Кертіс.

Біллі Джин Кінг є 39-разовою чемпіонкою Grand Slam в одиночному, парному та змішаному розрядах, 7 разів вигравала Кубок Федерації у складі збірної США. Є співзасновницею Жіночої тенісної асоціації WTA.

Нагадаємо, що інша легендарна американка Вінус Вільямс вперше за 30 років відсутня в оновленому рейтингу WTA.