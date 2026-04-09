Відбулося жеребкування матчу Кубку Біллі Джин Кінг Польща – Україна
Жіноча збірна України з тенісу
9 квітня у польському Глівіце відбулося жеребкування матчевої зустрічі кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг між збірними Польщі та України.
У перший день, 10 квітня, на корт вийдуть другі номери команд проти перших. 11 квітня спочатку відбудеться парний поєдинок, а потім ще два одиночних матчі.
Розклад матчу Польща – Україна
П'ятниця, 10 квітня (старт о 16:00 за Києвом)
- Магда Лінетт – Марта Костюк
- Катажина Кава – Еліна Світоліна
Субота, 11 квітня (старт о 12:00 за Києвом)
- Катажина Кава/Мая Хвалінська – Людмила Кіченок/Надія Кіченок
- Магда Лінетт – Еліна Світоліна
- Катажина Кава – Марта Костюк
Для загальної звитяги команді потрібно виграти три поєдинки.
Переможець матчу у вересні зіграє у фінальному раунді КБДК, а той, хто програє, в листопаді виборюватиме вихід до кваліфікації наступного року.
Нагадаємо, що напередодні тенісистки збірної України поділилися своїми очікуваннями від протистояння.