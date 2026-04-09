Усі розділи
Чемпіон Теніс

Відбулося жеребкування матчу Кубку Біллі Джин Кінг Польща – Україна

Станіслав Матусевич — 9 квітня 2026, 11:42
Жіноча збірна України з тенісу
9 квітня у польському Глівіце відбулося жеребкування матчевої зустрічі кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг між збірними Польщі та України.

У перший день, 10 квітня, на корт вийдуть другі номери команд проти перших. 11 квітня спочатку відбудеться парний поєдинок, а потім ще два одиночних матчі.

Розклад матчу Польща – Україна

П'ятниця, 10 квітня (старт о 16:00 за Києвом)

  • Магда Лінетт – Марта Костюк
  • Катажина Кава – Еліна Світоліна

Субота, 11 квітня (старт о 12:00 за Києвом)

  • Катажина Кава/Мая Хвалінська – Людмила Кіченок/Надія Кіченок
  • Магда Лінетт – Еліна Світоліна
  • Катажина Кава – Марта Костюк

Для загальної звитяги команді потрібно виграти три поєдинки.

Переможець матчу у вересні зіграє у фінальному раунді КБДК, а той, хто програє, в листопаді виборюватиме вихід до кваліфікації наступного року.

Нагадаємо, що напередодні тенісистки збірної України поділилися своїми очікуваннями від протистояння.

