Капітан збірної Польщі – про матч з Україною: Зробимо все, щоб не дати їм вийти в фінал

Капітан жіночої збірної Польщі з тенісу Давид Цельт прокоментував майбутній матч проти України у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

Слова спеціаліста наводить Tenisklub.pl.

"Ми добре знаємо цих тенісисток. Тренер Маї Хвалінської співпрацює з Костюк, тож, можливо, отримаємо трохи інсайдів. А якщо серйозно, я давно стежу за виступами і Еліни, і Марти. Еліну пам'ятаю ще за матчами проти Агнешки [Радванської], коли працював із нею. А в період моєї роботи з Магдою [Лінетт] вони зустрічалися на Вімблдоні, і тоді Магда виграла. Сподіваюся, ці спогади додадуть їй впевненості.

Українки

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