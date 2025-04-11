Капітан збірної Польщі – про матч з Україною: Зробимо все, щоб не дати їм вийти в фінал
Капітан жіночої збірної Польщі з тенісу Давид Цельт прокоментував майбутній матч проти України у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.
Слова спеціаліста наводить Tenisklub.pl.
"Ми добре знаємо цих тенісисток. Тренер Маї Хвалінської співпрацює з Костюк, тож, можливо, отримаємо трохи інсайдів. А якщо серйозно, я давно стежу за виступами і Еліни, і Марти. Еліну пам'ятаю ще за матчами проти Агнешки [Радванської], коли працював із нею. А в період моєї роботи з Магдою [Лінетт] вони зустрічалися на Вімблдоні, і тоді Магда виграла. Сподіваюся, ці спогади додадуть їй впевненості.Українки – тенісистки дуже високого рівня, з різними стилями, але обидві неймовірно стабільні та добре готові фізично. З іншого боку, на них буде чинитися сильний тиск, адже у них є завдання вийти у фінал, і вони приїхали в Радом у найсильнішому складі. Зі свого боку, ми зробимо все, щоб зіпсувати їм ці плани", – заявив Цельт.
Матчева зустріч збірних України та Польщі в межах кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг пройде у п'ятницю, 11 квітня, початок першої гри о 16:00 за київським часом. Для сумарної перемоги у протистоянні необхідно виграти два поєдинки з трьох.
Нагадаємо, що напередодні команда Польщі у своєму стартовому матчі розгромила швейцарок із загальним рахунком 3:0.