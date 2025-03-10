Крутих подолав кваліфікацію та зіграє в основній сітці челенджера в Херсоніссосі

Український тенісист Олексій Крутих (537) пройшов кваліфікацію та вийшов до основної сітки турніру серії ATP Challenger Tour 50 у грецькому Херсоніссосі. У фіналі кваліфікації він переміг словака Норберта Гомбоша (402).

Важкий матч тривав 2 години 41 хвилину і завершився з рахунком 6:1, 6:7(4), 7:5 на користь українця.

Крутих 6 разів подав навиліт, припустився 3 подвійних помилок та зробив 5 брейків. На рахунку суперника 13 ейсів, 4 помилки на подачі та 2 брейки.

Crete Challenger 1 – ATP Challenger Tour 50

Херсоніссос, Греція, хард

Призовий фонд: €54,000

Фінал кваліфікації, 10 березня

Олексій Крутих (Україна) – Норберт Гомбош (Словаччина) 6:1, 6:7(4), 7:5

Це була перша зустріч суперників. Опонент Олексія у стартовому колі основної сітки турніру визначиться пізніше у понеділок, 10 березня, після завершення всіх матчів кваліфікації.

Нагадаємо, минулого тижня українець Віталій Сачко пройшов кваліфікацію на челенджері у французькому Тьонвілі, однак програв у матчі першого кола основної сітки.