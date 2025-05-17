Сачко вийшов у фінал кваліфікації на турнірі АТР 500 у Гамбурзі

Український тенісист Віталій Сачко вийшов у фінал кваліфікації на турнірі серії АТР 500 у німецькому Гамбурзі. У півфіналі він легко обіграв спортсмена з Казахстану Дениса Євсєєва (257).

Матч тривав 1 годину 13 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:1.

За матч Сачко 2 рази подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 6 брейків. Його суперник теж виконав 2 ейси, та 1 раз помилився на подачі, але зробив лише 1 брейк.

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Півфінал кваліфікації, 17 травня

Віталій Сачко (Україна) – Денис Євсєєв (Казахстан) 6:2, 6:1

Це була друга зустріч суперників, обидві виграв українець. У фіналі кваліфікації Сачко зустрінеться з переможцем матчу між Александаром Ковачевичем (80, США) та Максом Віскандтом (377, Німеччина).

Нагадаємо, що Еліна Світоліна отримала першу суперницю на турнірі серії WTA 500 у французькому Страсбурзі.