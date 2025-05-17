Світоліна дізналася першу суперницю на турнірі у Страсбурзі

Еліна Світоліна (14) отримала першу суперницю на грунтовому турнірі серії WTA 500 у французькому Страсбурзі, який пройде з 18 по 24 травня.

У своєму стартовому матчі перша ракетка України, посіяна під п'ятим номером, зустрінеться з представницею Данії Кларою Таусон (23). У випадку перемоги в цьому матчі, у другому колі змагань Світоліна зіграє з сильнішою у парі між Ешлін Крюгер (37, США) та однією з переможниць кваліфікації.

Світоліна здобувала титули на турнірі у Страсбурзі у 2020 та 2023 роках. Тоді змагання на тижні перед Ролан Гаррос мали категорію WTA 250.

Нагадаємо, що поточного тижня Еліна Світоліна дійшла до чвертьфіналу на "тисячнику" в Римі, де поступилася американці Пейтон Стернс (42). На цьому турнірі найкраща українська тенісистка заробила найбільше з наших спортсменок.