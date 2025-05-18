Сачко не зміг пробитися в основну сітку турніру АТР 500 у Гамбурзі

Український тенісист Віталій Сачко (254) не зміг пробитися в основну сітку турніру серії АТР 500 у німецькому Гамбурзі. У фіналі кваліфікації він без шансів поступився американцю Александару Ковачевичу (80).

Матч тривав 1 годину 7 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:3.

За матч Сачко 4 рази подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та не мав жодного брейк-пойнту. Його суперник виконав 5 ейсів, 2 рази помилився на подачі та зробив 4 брейки.

Bitpanda Hamburg Open – АТР 500

Гамбург, Німеччина, грунт

Призовий фонд: $2,158,560

Фінал кваліфікації, 18 травня

Александар Ковачевич (США) – Віталій Сачко (Україна) 6:1, 6:3

Це була друга зустріч суперників, обидві виграв американець. Незважаючи на поразку, Сачко ще має шанс потрапити в основу змагання як "лакі-лузер".

Нагадаємо, що напередодні Віталій Сачко впевнено переміг у матчі півфіналу кваліфікації турніру в Гамбурзі казахстанця Дениса Євсєєва (257).