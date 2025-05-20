Сачко не зміг вийти у друге коло турніру АТР 500 у Гамбурзі

Український тенісист Віталій Сачко (235) не зміг вийти у друге коло турніру серії АТР 500 у німецькому Гамбурзі. У стартовому раунді основної сітки він поступився італійцю Флавіо Коболлі (35).

Матч тривав 2 години 35 хвилин і завершився з рахунком 5:7, 6:2, 6:2.

Сачко після поразки у фіналі кваліфікації від американця Александара Ковачевича (80) отримав статус "лакі-лузера" в основну сітку. У першому сеті українцю вдалося відігратися з 1:3 і забрати партію. Надалі ж італієць контролював хід зустрічі.

За матч Сачко 1 раз подав навиліт, зробив 4 подвійні помилки та 5 брейків. Його суперник виконав 4 ейси, 5 разів помилився на подачі та зробив 8 брейків.

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Перше коло, 20 травня

Флавіо Коболлі (США) – Віталій Сачко (Україна) 5:7, 6:2, 6:2

Це була перша зустріч суперників. У наступному раунді змагань Коболлі зіграє проти переможця матчу між Алехандро Давідовичем Фокіною (26, Іспанія) і Гаелем Монфісом (42, Франція).

Нагадаємо, що напередодні Віталій Сачко впевнено переміг у матчі півфіналу кваліфікації турніру в Гамбурзі казахстанця Дениса Євсєєва (257).